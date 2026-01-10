«Aún en shock por tu partida»: El emotivo mensaje de despedida de Daniel Fuenzalida a Andrés Caniulef

La repentina muerte de Andrés Caniulef, la noche de este viernes, sin duda sacudió al mundo del espectáculo. El connotado periodista falleció a sus 48 años, por un paro cardiorrespiratorio, en su domicilio en Santiago.

Uno de los que se refirió a su deceso fue Daniel Fuenzalida, quien trabajó durante mucho tiempo junto a él. Ambos coincidieron, por ejemplo, en el equipo de «Me late«, programa de espectáculos de Zona Latina.

El emotivo mensaje de despedida de Daniel Fuenzalida a Andrés Caniulef

Tras conocerse la triste noticia, Daniel Fuenzalida subió a sus redes sociales una serie de fotos y videos junto a Andrés Caniulef. El «Ex Huevo», acompañó los registros con un sentido mensaje: «Aún en shock por tu partida, no me salen las palabras, solo se me viene a la cabeza tu amistad, tu risa, tu lealtad inquebrantable. Gracias por escucharme y yo agradezco tus consejos«.

«Simplemente, gracias por tener la humildad de aceptarme y abrirte a mi confianza«, agregó nuestro querido ex locutor.

Además, aprovechó para revelar el momento en el que se conocieron, y donde empezó una linda amistad: «gracias por ese beso y abrazo que nos dimos en Avenida Salvador sin conocernos, solo por la TV«.

«De ahí en adelante forjamos una relación maravillosa, pero que no termina hoy con tu viaje, porque me quedaré con tus fotos, tus audios, tus palabras y las revisaré cada vez que me hagan falta«, agregó Daniel Fuenzalida.

Por último, Daniel Fuenzalida se despidió de su colega: «¡Gracias Andrés! ¡¡¡¡¡Descansa y duerme tranquilo que yo sé que siempre hiciste las cosas bien!!!!!».

Durante esta mañana, Daniel Fuenzalida compartió otro registro junto a Andrés Caniulef, y escribió, junto a la publicación, su mensaje final para el periodista de espectáculos: «Gracias por cruzarte en mi camino, forjamos linda relación, somos hermanos del mismo dolor, ya puedes descansar de él, duerme tranquilo que sé que lo intentaste todo…….. Buen viaje amigo«.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝘋𝘈𝘕𝘐𝘌𝘓 𝘍𝘜𝘌𝘕𝘡𝘈𝘓𝘐𝘋𝘈 | «𝘌𝘟𝘏𝘜𝘌𝘝𝘖 » (@exhuevo)

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google