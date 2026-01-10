«Me desesperé al no saber si era verdad y partí a su casa»: La impactante confesión de Sergio Rojas tras repentina muerte de Andrés Caniulef

El fallecimiento de Andrés Caniulef, ocurrido la noche de este viernes a causa de un paro cardiorrespiratorio, generó un fuerte impacto en el mundo del espectáculo nacional. Entre quienes reaccionaron a la noticia estuvo Sergio Rojas, quien compartió una compleja y extensa historia con el periodista de farándula.

Cabe destacar que hubo una gran controversia entre ambos, luego de que Sergio Rojas hiciera público que Andrés Caniulef padecía VIH. En ese momento, justificó su actuar acusándolo de «irresponsable y egoísta«, señalando que ambos habrían tenido una relación sin que él estuviera al tanto del diagnóstico.

Sin embargo, el propio Andrés Caniulef salió posteriormente a negar esto, lo que terminó por encender aún más la polémica entre ambos.

La impactante confesión de Sergio Rojas tras repentina muerte de Andrés Caniulef

Sergio Rojas quiso dejar atrás toda la polémica, y tras conocerse el fallecimiento de Andrés Caniulef, se sinceró en su canal de difusión de Instagram: «Estoy con la cabeza revuelta y los sentimientos igual… siento que paso un camión por encima mío. Han sido semanas difíciles, pero esto fue demasiado».

«Ayer estuve con la mamá y la hermana de Andrés porque cuando supe me desesperé al no saber si era verdad y partí a su casa. Me acompañó mi mamá y bueno fue todo muy heavy porque cuando llegué la tía no sabía nada… yo tampoco se lo dije hasta que llegó la hermana y yo me fui porque sabía que esa conversación debía ser muy íntima entre ellos… pero fue terrible todo, tenía ganas de llorar, vomitar«, reveló.

Sergio Rojas, además, explicó: «No podía decirle a la tía y solo la abrazaba, yo creo que ella no entendía por qué le daba tantos abrazos y besos. Pero yo sí lo sabía porque lloraba por dentro. Fue terrible… recuerdo cuando me despedí y ellos se iban y solo pensaba: ‘que todo esto sea un sueño, que no lleguen a la casa, que no le cuente, que esto desaparezca…’ Estoy muy triste, pirañitas, yo con Andrés estábamos bien«.

«Habíamos hablado todo lo que teníamos que hablar. De hecho, hasta el miércoles tuve contactos con su programa… nuestro cariño será infinito», cerró.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google