«Éramos uña y mugre»: Priscilla Vargas entregó un sensible mensaje de despedida a su amigo Andrés Caniulef

Priscilla Vargas reveló la gran amistad que tenía con Andrés Cainulef, quien falleció la noche de ayer, producto de un paro cardiorrespiratorio. El periodista de espectáculos perdió la vida a sus 48 años, en su domicilio en Santiago.

Distintas personalidades del espectáculo nacional han entregado sus condolencias y mensajes de despedida, debido a que Caniulef tuvo una larga y destacada trayectoria en la televisión y la farándula de nuestro país.

Priscilla Vargas entregó un sensible mensaje de despedida a su amigo Andrés Caniulef

Uno de los rostros de la televisión que reaccionaron al repentino fallecimiento de Andrés Caniuef fue Priscilla Vargas. La conductora de Canal 13, además, reveló la gran amistad que tenían desde la universidad.

Priscilla Vargas compartió una fotografía de ambos en su juventud, y escribió: «Viviste a 1000 por hora y cumpliste tu sueño de trabajar en televisión, donde te luciste. Éramos uña y mugre en la universidad, nos reíamos con ganas camino de ida y vuelta a la casa, cuando hacíamos los trabajos y hasta nuestra tesis juntos».

«Fui testigo de esa alegría y simpatía que te caracterizaba y de tus ganas de salir adelante y mejorar. Tienes toda mi admiración por eso. Que esas risas y carcajadas continúan en el cielo, amigo. Descansa«, cerró Priscilla Vargas.

Además, según señaló La Cuarta, Priscilla Vargas había dicho anteriormente sobre Andrés Caniulef: «Hacíamos todos los trabajos, incluso la tesis, juntos. Como vivíamos cerca, era mucho más fácil. Pasábamos todo el día juntos«.

