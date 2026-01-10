“Quise empezar el año en Chile y no es casualidad”: Bad Bunny la rompió en la primera noche en el Estadio Nacional con «Dtmf World Tour»

Bad Bunny dio inicio a su primer concierto en el país con la siguiente frase: “Quise empezar el año en Chile y no es casualidad”. Dejando en claro el especial vínculo que mantiene con el público chileno. El show se realizó ante cerca de 60 mil personas en el primero de los tres conciertos agendados en el Estadio Nacional.

El artista puertorriqueño regresó a Chile en uno de los puntos más altos de su carrera. Cabe recordar que su última visita fue en 2022, con el «World’s Hottest Tour«. Durante 2025, Bad Bunny se posicionó como el artista más escuchado de Spotify por cuarta vez, superando los 19 mil millones de reproducciones a nivel global.

Bad Bunny la rompió en la primera noche en el Estadio Nacional con «Dtmf World Tour»

El espectáculo destacó por su potente despliegue visual, con una gran pantalla horizontal y el escenario más renombrado en el último tiempo, “la casita”, una estructura que recrea una vivienda típica de Puerto Rico. El espacio fue clave para varios momentos del show, donde el cantante compartió con invitados mientras cantaba y bailaba.

Uno de los símbolos centrales del concierto fue el sapo Concho, ícono de su actual álbum y gira, que cobró protagonismo al ritmo de “Si vas para Chile”. En ese segmento, Concho conectó directamente con el público a través de referencias a modismos, comidas tradicionales y lugares turísticos del país.

El recital estuvo dividido en tres actos, cada uno con distintos estilos musicales, pasando por la salsa, el reggaetón y el trap. En el repertorio sonaron éxitos como “Callaita”, “Weltita”, “DÁKITI” y DTMF, además de una sorpresa exclusiva para Chile: “Soy Peor”, canción de 2016 que no se repetirá en ninguna otra ciudad ni presentación.

El cierre fue uno de los momentos más emotivos del concierto. Mientras interpretaba DTMF, se proyectaron imágenes de fanáticos en las pantallas del estadio, generando una conexión especial con el público. El espectáculo terminó con “Eoo” y un show de fuegos artificiales.

“Gracias, Chile, por una noche mágica, una noche que no voy a olvidar”, expresó Bad Bunny al despedirse, en el marco de una de las giras más esperadas del país, que ya ha congregado a más de medio millón de personas a nivel mundial, reafirmando su estatus como estrella global.

Cabe recordar que este sábado y domingo se realizarán los otros dos conciertos en el Estadio Nacional, donde aún quedan las últimas entradas disponibles —desde Cancha VIP hasta PIT— a través de Puntoticket.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Radio Activa (@radioactivachile)

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google