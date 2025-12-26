Daniel Fuenzalida confirma entre lágrimas su salida de RadioActiva: «Fueron 15 años maravillosos»

Durante la jornada de este viernes, se vivió un especial momento en RadioActiva. Resulta que después de semanas, Daniel Fuenzalida volvió a «Central RadioActiva». Instancia en la que confirmó su salida de la radio de la gente feliz.

El programa inició normal, a las 08:00 horas. En esta instancia, el destacado comunicador que en estos momentos está en Nueva York empezó hablando de su viaje y cerca del final del programa entregó la noticia.

Daniel Fuenzalida confirma su salida de RadioActiva

El exHuevo se mostró muy afectado y emocionado al momento de informar su salida de la radio.

«Es mi última Central RadioActiva. Es mi último programa, es muy difícil hacer esto», indicó Daniel Fuenzalida.

Además, dio a conocer que seguirá ligado a Prisa MEDIA y que se sumará a otra radio.

«Era el minuto de dar un paso al costado (…) Se me dio la posibilidad de estar en otra radio y ya voy a anunciar cuál será», expresó Daniel Fuenzalida.

El reconocido locutor dio a conocer que «la decisión fue muy difícil, por eso me tomé estos días libres, después que me enfermé. Le di muchas vueltas, tuvimos muchas conversaciones, hasta que llegamos a este punto final».

«Fueron 15 años maravillosos donde viví de todo. Radioactiva fue mi primer medio de comunicación después de mi rehabilitación», agregó Daniel Fuenzalida.

En este sentido, también tuvo palabras de agradecimiento. «Agradecido de la radio, agradecido de los auditores y este medio de comunicación tan lindo que es RadioActiva», señaló.

«Nadie creía en mí, nadie sabía si realmente yo me hubiera rehabilitado o no (…) Y bueno, creo que no fallé en estos 15 años», continuó el exHuevo Fuenzalida.

Si bien, Daniel confirmó que partirá a otra radio, aseguró que «RadioActiva es en mi casa, siempre voy a llevar RadioActiva en el corazón».

Además, el reconocido comunicador le dedicó unas palabras a Juako Lee, su compañero por años en «Central RadioActiva».

«Joaco, gracias por todo y un abrazo muy grande. Lo bueno es que la radio nos logró consagrar como amigo, te mando un beso. La vida, la situación hizo que esta despedida fuera, no viéndonos a la cara, sino que no sé cuántos miles de kilómetros de distancia, yo acá en Nueva York, tú en Santiago. Simplemente, te digo muchas gracias Joaco», expresó Daniel Fuenzalida.

Desde RadioActiva le damos las gracias por todo y les deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos.

Tras el anuncio de la noticia, diversos auditores le dejaron lindas palabras a Daniel Fuenzalida.

«Te queremos Huevito, te irá excelente. Eres una linda persona»; «Te seguiremos donde te vayas»; «Te queremos demasiado Huevito. Se va una pieza angular de la radio, sin duda, te irá genial siempre»; fueron algunos de los comentarios que le dejaron en el post de RadioActiva en Instagram.

