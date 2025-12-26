«Con 30 años tienes que usar viagra»: Luis Mateucci es humillado tras burlarse de compañera por triunfo en El Internado

En el capítulo de este jueves del reality de Mega, «El Internado» se vivió un tenso momento protagonizado por Arenita y Luis Mateucci.

Vale señalar que el conflicto empezó luego de que el argentino se burló de la exchica Yingo después de que el equipo verde perdió la competencia, en la que Carla Ochoa se quedó con todos los chapulines, ingrediente que no compartió y afectó a la preparación de la sopa de mariscos del resto.

Momento de tensión entre Arenita y Luis Mateucci

Luego de la competencia, Luis Mateucci le hizo un polémico comentario a su compañera, delante del resto de participantes de «El Internado».

«¿Qué pasó, Arenita?», le consultó el argentino a la exchica Yingo con un evidente tono burlesco. De este modo, se generó un tenso momento.

En este sentido, la joven respondió sin ningún tipo de filtro y le lanzó un polémico comentario a Luis Mateucci, lo que no pasó desapercibido ni para sus compañeros del reality ni televidentes.

Resulta que la Arenita hizo referencia a su desempeño sexual.

«Metétela en el o… Cállate, con 30 años tienes que usar viagra», indicó la exchica Yingo.

«Vergüenza me das tú, Mateucci, no se te para. A los 40 lo tenis muerto. Se lo dicen sus novias, no le funciona a Mateucci, ¡no le sirve!», agregó Arenita.

Vale señalar que tras estos comentarios, el argentino no se mostró arrepentido ni afectado. De hecho, siguió feliz tras el triunfo de su equipo.

También te podría interesar: Las predicciones de Vanessa Daroch para el 2026 tras cambio de Gobierno: «Vienen cosas buenas…»

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google