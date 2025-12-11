«Te quiero sacar la ropa»: Luis Mateucci sorprendió a compañera de «El Internado» con inesperada confesión subida de tono

Desde hace un tiempo que Luis Mateucci se ha mostrado muy interesado en Carla Ochoa, quien es su compañera en el nuevo reality de Mega, «El Internado».

En este sentido, el argentino ha sorprendido lanzándole diversos palos. De hecho, durante la semana pasada tuvieron una conversación sin filtro.

«Yo amo el sexo, en la cama soy un criminal. La sensación térmica en este momento no es la misma que cuando comenzamos a hablar y solamente le trabajé la cabeza. Mira, los labios están mojados… ¿Qué vas a decir, que te pusiste brillitos? No. Se te mojaron los labios», le señaló Luis Matteucci en dicha oportunidad a la modelo, quien anteriormente le había dicho a sus compañeros que se considera una mujer «traviesa».

«Úsame a mí de juguete. Pero tuve ese problema de amigas que se enamoraron, porque lo hice bien», le dijo el popular chico reality.

En este sentido, Carla Ochoa le consultó: «¿Tú te acuestas con tus amigas entonces?».

El nuevo coqueteo de Luis Mateucci con Carla Ochoa

Y en el capítulo de este jueves, se podrá ver una nueva conversación sin filtros entre los participantes del reality, «El Internado».

En esta oportunidad, Luis Mateucci le reclamó a Carla Ochoa por quitarse el anillo que se pusieron en una actividad.

«Pensé que iba a tener mi noche de bodas», le dijo el argentino.

Frente a esto, Carla Ochoa le respondió de manera coqueta: «Eso es lo que tienes, me sacas sonrisas».

Ante esto, Luis Mateucci le señaló sin filtro: «Te quiero sacar la ropa además de la sonrisa». De este modo, le dio a entender que busca acercarse a más a ella.

