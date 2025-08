«Está muy afectada…»: Daniela Aránguiz se querella contra Luis Mateucci tras sus declaraciones en QTLD

Daniela Aránguiz protagonizó hace solo unos días un tenso momento en «Hay Que Decirlo«. Mientras especulaban sobre su vida amorosa en el panel, decidió contactarse con el programa, en donde estaba su expareja Luis Mateucci.

Además de confirmar su relación con Cuco Cerda, aprovechó para descargarse contra Mateucci: «Lo estoy pasando increíble, tiene cosas que Luis nunca va a tener en su vida, una de ellas es que no es un cafiche como él. Me tiene aburrida, hasta cuándo, y ojalá que me pague la plata que me debe«, agregó.

Además, la ex Mekano lo acusó de «cagarse a las mujeres», «usar viagra», y lo tildó como «cafiche de mier…«.

Daniela Aránguiz se querella contra Luis Mateucci tras sus declaraciones en QTLD

Sin embargo, la cosa no quedó ahí, ya que Luis Mateucci apareció en «Que Te Lo Digo«, para contar su versión: «Desde la segunda semana fue tóxica la cosa… Dándome celos con fotos de Jorge Valdivia en paños menores. Imagínense», aseguró.

Además, reveló que Daniela Aránguiz le marcaba los preservativos, para asegurarse de que Mateucci no le fuera infiel.

Y contó una de las historias que lo impactó sobre Daniela Aránguiz: «Una vez, en esas idas y vueltas, ella le cortó la punta a un condón. Yo lo repuse, pero se dio cuenta«.

Según consignó La Hora, estas declaraciones sobrepasaron a Daniela Aránguiz, quien se contactó con su abogado, Claudio Rojas, para interponer una querella contra Luis Mateucci.

«Tenemos un mandato de Daniela para presentarla, ella está de regreso en Chile el día 7 y queremos esperar para que ella la firme y esté acá para enfrentar el tema de medios», aseguró el abogado.

«Acá se está atentando contra el honor de ella, por eso la injuria. Lo que hizo Luis hablando todas estas ordinarieces que salieron. Ahora, el Tribunal determinará si se encuentra mancillado el honor de Daniela y de serlo, deberá pagar con el tipo de condena que corresponda«, agregó.

Además, Claudio Rojas explicó lo que podría pasar con Mateucci: «Las condenas son privativas de libertad, estas van de 61 a 540 días y se pueden ver agravadas por el tema de la publicidad».

«Insisto, está muy afectada, ¿cómo le explicas estas tonteras que dice Luis a tus hijos? La única manera de pararlo es esta«, argumentó.

Por último, para cerrar, el abogado sentenció: «Un hombre jamás debería hablar en esos términos de una mujer, cualquier hombre con los pantalones bien puestos no haría estos comentarios«.