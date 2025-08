«Sacaba lo mejor de mí…»: Joche Bibbó habló sobre la eliminación de Princeso de Mundos Opuestos

En el último duelo de eliminación de Mundos Opuestos, Princeso perdió contra Ignacia Michelson, por lo que tuvo que abandonar el programa. El «Hijo de Zeus«, pasó de ser uno de los personajes más odiados del reality, a ser uno de los favoritos.

Sin embargo, su eliminación terminó con el amor-odio del público, y la controversia respecto a su figura.

Joche Bibbó habló sobre la eliminación de Princeso de Mundos Opuestos

Joche Bibbó, quien también participó de Mundos Opuestos, habló con Fotech sobre la eliminación de su compañero Princeso:

«Princeso me parece que es un chico que está luchando por sus sueños. Por lo que tengo entendido, le encanta la farándula. Y por lo que hemos conversado, siempre había querido estar en un reality y estar en los medios«.

«Se sabe la vida de todos los famosos y conoce a todos los personajes de farándula», agregó.

Además, Joche Bibbó explicó su relación con Princeso: «Por mi parte, yo me reí mucho con él y siento que saqué lo mejor de él. Nos llevamos bien, me hacía reír y era un buen partner para tirar la talla, esa fue mi relación con Princeso».

«Nunca me hizo nada malo, así que no tengo nada en contra de él, y si me hubiese hecho algo malo, creo que lo habríamos hablado altiro«, complementó.

Para cerrar, el chico reality le dejó un lindo mensaje a su compañero: «Teníamos muy buena relación, porque sacaba lo mejor de él y él sacaba lo mejor de mí. Entonces nos reíamos mucho».

