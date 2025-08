«Yo he sido patas negras, de lo cual no me arrepiento»: La confesión de popular figura de la televisión en Only Friends

Este sábado tendría lugar el estreno del nuevo programa de conversación de Mega, «Only Friends«. El estelar sería una extensión de Only Fama, pero más dedicado al entretenimiento, y pensado para las noches de sábado.

Sin embargo, el programa aún no se estrenó, y en su lugar se transmitió un capítulo de la teleserie «Leyla». Supuestamente, la razón para retrasar el estreno de Only Friends, tiene que ver con la contingencia nacional, y el fallecimiento de los 6 mineros en la Mina El Teniente.

La confesión de popular figura de la televisión en Only Friends

Eso sí, pudimos ver en las redes sociales de Mega, un adelanto de lo que será el primer capítulo del programa. El estelar será conducido por José Antonio Neme, quien alternará la conducción con Francisca García-Huidobro.

Como invitados al primer capítulo del programa, estarán Coté López, Joaquín Méndez, Chiqui Aguayo, y Daniel «Palomo» Valenzuela.

«Que levante la mano aquella persona que nunca ha sido infiel«, preguntó José Antonio Neme, en lo que se pudo ver en el tráiler en redes sociales.

En ese momento, Joaquín Méndez y Chiqui Aguayo levantaron su mano, lo que generó una reacción inmediata en el panel. Casi inmediatamente, José Antonio Neme empezó a hacer sonidos de incredulidad, para que se explayaran.

Ahí, Joaquín Méndez confesó: «¡Chicos, por Dios! Mira… Yo he sido patas negras, de lo cual no me arrepiento tampoco, porque no me siento culpable». Cabe recordar que Joaquín Méndez lleva 3 años en una relación con Amanda Martínez.

Sin embargo, tendremos que esperar hasta el estreno para escuchar la historia completa.

