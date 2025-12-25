Las predicciones de Vanessa Daroch para el 2026 tras cambio de Gobierno: «Vienen cosas buenas…»

Vanessa Daroch volvió a generar conversación en redes sociales luego de compartir nuevas predicciones centradas en el año 2026. En esta oportunidad, la tarotista puso la atención en Chile y en el panorama que se abrirá con el próximo cambio de gobierno.

Durante una transmisión en vivo, la médium reconoció las dificultades que enfrenta al analizar temas políticos desde el tarot. “Para nosotros los tarotistas está súper difícil hablar de política. De hecho, hay canales donde nos decían ‘digamos, pero no digamos’”, comentó, una frase que varios seguidores interpretaron como una forma de censura.

Las predicciones de Vanessa Daroch para 2026

Pese a ese escenario, Daroch decidió proyectar lo que vendrá para el país a partir del próximo año. Según explicó, el inicio de 2026 no será sencillo, aunque el balance general apunta a un resultado favorable. “Vienen cosas buenas. Va a ser difícil al principio, porque nos vamos a tener que adecuar a harto, pero viene bueno”, afirmó.

En esa línea, la médium destacó señales positivas en materia laboral y de emprendimiento. “Se viene trabajo y ojo: todos los que dijeron en este 2025 que querían emprender en algo o hacer cosas nuevas, este 2026 se viene bueno para nuevas oportunidades”, aseguró.

Eso sí, advirtió que los avances no llegarán de inmediato. A su juicio, los primeros meses exigirán paciencia y adaptación. “El principio de 2026 nos indica que debemos ir tranqui, tranqui, porque vamos a empezar a avanzar”, explicó.

Las cartas, además, marcarían un período de cambios profundos y mayor orden financiero. “La segunda carta apunta a los cambios, a las transformaciones. El 2026 va a ser un año para ahorrar, que nos va a permitir ahorrar”, detalló.

Para cerrar, Daroch entregó un mensaje optimista respecto al escenario económico del país. “Vamos a tener una estabilidad económica que nos va a permitir ahorrar, así que ojo ahí”, sentenció.

