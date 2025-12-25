«Lo lindo de la Navidad»: Pelea en mall chileno rompe récords con más de 90 millones de reproducciones en Tiktok

Una violenta pelea registrada en un mall chileno durante la temporada navideña terminó por convertirse en uno de los videos más virales del momento en redes sociales. En pocas horas, el registro dio la vuelta al mundo y acumuló millones de visualizaciones.

El usuario @yitan.22 publicó el video en TikTok y rápidamente rompió récords. Superó las 90 millones de reproducciones, sumó más de 10 millones de “me gusta” y generó más de 80 mil comentarios. Su impacto no tardó en cruzar fronteras.

¡Sigue sumando! Este es el viral tiktok que está dando la vuelta al mundo

La grabación apareció acompañada del mensaje irónico “Lo lindo de la Navidad” y música típica de estas fechas. En las imágenes se ve a dos personas enfrentándose a golpes en plena área común del centro comercial, mientras decenas de clientes observan la escena sin intervenir.

Con el correr de los días, el registro comenzó a circular como si hubiese sido grabado en otros países. Incluso fue atribuido a ciudades como Guayaquil. Sin embargo, usuarios chilenos aclararon que el hecho ocurrió en el Mall Arauco Maipú, en la Región Metropolitana.

La falta de información oficial no detuvo las reacciones. Los comentarios llegaron desde distintas partes del mundo y en varios idiomas, como español, inglés, portugués y tailandés. Muchos optaron por el humor y difundieron teorías sin sustento, incluyendo una supuesta pelea por “el último Turbo Man” o bromas sobre el “espíritu navideño versión lucha libre”.

Entre las respuestas también aparecieron personas que afirmaron haber trabajado como guardias del recinto. Según relataron en la misma plataforma, ellos habrían intervenido para separar a los involucrados.

