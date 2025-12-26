Popular chico reality anuncia que será padre por primera vez: «El mejor regalo de la vida»

Durante esta Navidad un popular chico, reality y cantante urbano sorprendió tras revelar que se convertirá en padre.

Estamos hablando de Maickol González, quien es más conocido como Dash. Joven que alcanzó gran popularidad después de su participación en el recordado Docurreality de Canal 13, Perla, donde era uno de los protagonistas.

Vale señalar que Dash entregó esta noticia a través de su cuenta de Instagram, donde compartió dos fotografías y unas emotivas palabras.

«El mejor regalo de la vida. Hoy entendí que la felicidad real es estar con la mujer que amo y formar una familia. Gracias Dios por tanto. Voy a ser papá, Javi te amo para siempre mi vida», señaló.

Vale señalar que su pareja, Javiera es muy popular en redes sociales. De hecho, cuenta con cerca de 30 mil seguidores en Instagram, donde comparte contenido relacionado con el día a día y de momentos románticos.

Los mensajes que recibió Dash tras confirmar la noticia

Como era de esperarse, el post que hizo Dash para anunciar que será padre generó múltiples reacciones. De este modo, recibió diversos mensajes por parte de colegas, cercanos y seguidores.

«Esooooooooo, rugió el león jajajajajaja. Bendiciones mi hermano», le señaló su amigo cercano Malito Malozo.

Por otro lado, Karen Paola expresó: «Ohhhhhh, qué felicidad querido mío!!! De verdad no hay nada más importante que nuestros seres queridos».

En tanto, Juan Pablo Verdier también tuvo palabras para Dash. «Grande querido Dash!! Felicidades mi hermano, que Dios los bendiga», indicó.

«Qué linda noticia te lo mereces, cuida a la coleguita»; «Feliz navidad a esa hermosa familia que Dios los bendiga siempre»; «Felicidades. Que sean muy felices en esta nueva etapa»; «Amo, felicidades que Dios los bendiga», fueron algunos de los comentarios que recibió el chico reality en su post.

