De Cris MJ a Dunga de La Combo Tortuga: Los invitados a «La Casita» de Bad Bunny

Bad Bunny tuvo un exitoso paso por Chile y marcó la pauta de este fin de semana. El Conejo se presentó los días 9, 10 y 11 de enero en el Estadio Nacional en el marco de su «Debí Tirar Más Fotos World Tour» e hizo vibrar a sus fanáticos con sus grandes éxitos.

Estos conciertos contaron con diversas atracciones. Una de ellas era «La Casita» que es una réplica de una vivienda típica de Puerto Rico. El espacio funcionó como un escenario secundario y durante cada fecha contó con invitados especiales.

Vale señalar que, como parte de esta experiencia, los invitados debían entregar sus teléfonos celulares durante su permanencia. Una medida que obligaba la participación total en la dinámica del espectáculo, que se transmitía a través de las pantallas del Estadio Nacional.

Los invitados a «La Casita» de Bad Bunny

Durante el primer concierto de Bad Bunny en Chile, destacó la presencia del popular DJ Diplo en «La Casita».

Por otro lado, en la segunda noche diversas figuras de la música urbana nacional dijeron presente, como Pailita, Young Cister, el productor Dysbit y Katteyes. Además, a ellos se les suma el streamer Byking, quien señaló: «La experiencia fue increíble, no sabíamos que nos quitaban los teléfonos, pero definitivamente eso permitió que los disfrutáramos al 100%».

Mientras que en la tercera y última noche de Bad Bunny en Chile, también hubo diversos artistas presentes, como Cris MJ, Lucky Brown, Loyaltty, Dunga y Karla Melo.

Además, otras figuras que fueron invitados especiales durante los shows de Bad Bunny son el productor Swift 047, el cantante Jas Marty y la influencer Anahí Arriagada. Esta última señaló: «Nos quitan el teléfono desde el minuto uno que entramos a la casita y ahí estuvimos harto rato adentro mientras ocurría el show de los teloneros. Para uno que trabaja con el celular fue súper liberador estar todas esas horas sin él, viendo el show a través de mis ojos (y no de una pantalla). Realmente viviendo el tiempo presente».

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google