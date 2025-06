Más indómita que nunca: Loyaltty hizo vibrar al Teatro La Cúpula con su primer concierto en solitario

Cerca de las 21:00 horas, Loyaltty subió al escenario del Teatro La Cúpula para llevar a cabo su primer concierto en solitario titulado «Indómita».

En esta instancia, la popular cantante nacional sorprendió con un show que contó con fuegos artificiales, un gran equipo de bailarinas que bailaron junto a ella y grandes éxitos musicales.

Además, en esta instancia, Loyaltty sorprendió a su fanaticada con grandes invitados.

Loyaltty rompió en su primer show en solitario

El primer artista que subió al escenario para acompañar a la voz de «Así Soy» fue Julianno Sosa. De este modo, cantaron «Culito».

Posteriormente, fue el turno de Fran Maira, quien interpretó «X Hombres Como Tu» junto a la popular cantante.

Sin embargo, esto no es todo. Posteriormente, Kuina y Akatumami acompañaron a Loyaltty y sorprendieron a los presentes con «Triste y Linda». Luego, Kuina se quedó para cantar «Karo Lujoso».

Además, durante este concierto, el público pudo disfrutar de grandes éxitos como «Así Soy», «Tuttifruti», «Bbcita» y más.

Por otro lado, se vivió un emotivo momento cuando la cantante interpretó «Donde Tas:(«. Momento en que gran parte del público levantó un papel que decía «Siempre estaremos aquí cuando necesites nuestro apoyo». Situación que sorprendió a Loyaltty.

En tanto, para finalizar el show, la popular artista interpretó uno de los temas del momento. Hablamos de «Así Soy». Incluso, subió a un «bandido» desde el público, con quien bailó arriba del escenario.

Vale señalar que la cantante nacional se mostró más que feliz tras llevar a cabo su primer concierto en solitario.

«Tengo el corazón lleno. No tengo nada malo que decir. Es algo que soñé tanto tiempo y ahora, al ver que tanta gente coreaba mis canciones, no sabía que tanta gente me escuchaba. Fue muy lindo», señaló Loyaltty en conversación con RadioActiva.