Influencer chilena es furor en redes tras protagonizar coqueto momento con Bad Bunny: «Parece que me voy pa’ PR»

El pasado fin de semana se llevaron a cabo los tres conciertos de Bad Bunny en Chile en el marco de su gira «Debí Tirar Más Fotos World Tour». Los días 9, 10 y 11 de enero, Benito cautivó a sus fanáticos en el Estadio Nacional con sus grandes hits.

Una de las grandes novedades de estos shows, es la popular «Casita», la que funcionó como un segundo escenario. Esta es una réplica de una vivienda típica en Puerto Rico y contó con diversos invitados en las distintas fechas.

Dentro de los invitados había gente del público, artistas e influencers. Y una de estas llamó mucho la atención en redes sociales por protagonizar un coqueto momento junto a Bad Bunny.

El coqueto momento entre Bad Bunny e influencer nacional

Una popular influencer, oriunda de Concepción, dio mucho que hablar tras su aparición en «La Casita» durante la última noche.

Se trata de Isabel Calvo, quien es conocida popularmente como «La Leona». La joven vivió un coqueto momento con Bad Bunny.

Resulta que mientras el puertorriqueño cantaba «Veldá» de su más reciente álbum, «DTMF», se acercó a la influencer, quien no se vio para nada tímida y con una actitud desenvuelta se puso a bailar con el boricua.

Tras protagonizar esta situación, «La Leona» compartió una historia en su cuenta de Instagram, en la que señaló: «Lo di todo por ustedes. Si tienen fotos o videos, lo que sea mándenmelos o etiquétenme lo que sea».

Posteriormente, la influencer compartió un video del momento que vivió con Bad Bunny, el que dio mucho que hablar en redes sociales. «Parece que me voy pa PR», escribió para acompañar el registro.

«Todos los que estábamos en el estadio sobrábamos»; «donde pone el ojo pone la bala»; «IDOLA IDOLA IDOLAAA»; «qué manera de gritar»; «El verdadero por mí y por toda mis compañeras»; «ella devoró y lo hizo por todo chile», fueron solamente algunos de los comentarios recibió la influencer.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Isabel Calvo (@is4belcalvo)

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google