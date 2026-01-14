«Hace tres días el tiempo se detuvo un poco»: Emilia Dides preocupó a sus seguidores tras ser internada en la semana 34 de su embarazo

Recientemente, Emilia Dides generó gran preocupación en redes sociales. Resulta que dio a conocer que tuvo una complicación en la semana 34 de su embarazo, fruto de su relación con el deportista Sammis Reyes.

La ex Miss Universo Chile indicó que una compleja situación la tuvo muy preocupada durante varias horas.

«Hace 3 días el tiempo se detuvo un poco. Con 34 semanas de embarazo, mi cuerpo me avisó con contracciones fuertes que algo pasaba. Tuve miedo, incertidumbre, hubo lágrimas… todo pasó muy rápido», señaló Emilia Dides a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

Emilia Dides revela complicación que sufrió durante su embarazo

La joven dio a conocer que debido a la rápida atención que recibió, se pudieron parar las contracciones y parar el trabajo de parto, para que el embarazo siga su curso normal y su bebé no nazca antes de tiempo.

Posteriormente, Emilia Dides explicó que la guagua que está esperando está sin problemas. Pero que debe estar por su vientre algunas semanas más para que siga desarrollando.

«Gracias a Dios, mi guagua está bien y yo también. Logramos frenar su llegada y darle más tiempo dentro de mí, donde aún necesita estar. No era el momento, todavía no», indicó.

Posteriormente, Emilia Dides compartió una sentida reflexión.

«La maternidad empieza mucho antes de tenerte en mis brazos. Empieza en el miedo, en la fe, en la fuerza que una no sabe que tiene, y en el amor inmenso por protegerte incluso antes de conocerte», señaló la ex Miss Universo Chile.

Y para finalizar, expresó: «Gracias a quienes estuvieron este tiempo, a los médicos, y a Dios por cuidarnos. Regresamos a casita. Seguimos un día más, latiendo juntas».

