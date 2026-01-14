Lamentable pérdida golpea a José Antonio Neme: «Ayer partió un miembro de mi familia muy querido»

El rostro de Mega, José Antonio Neme dio a conocer a través de sus redes sociales, que recientemente enfrentó una delicada situación.

Resulta que a través de su cuenta de Instagram, el reconocido periodista dio a conocer que sufrió la lamentable pérdida de Bo, uno de sus perritos.

José Antonio Neme comunica la partida de Bo

José Antonio Neme informó esta triste noticia a través de un video compartido en su cuenta de Instagram, en el que también anunció que hará un viaje a la India con la agencia Masai Travel.

«Este viaje llega en un momento muy importante de mi vida. Estoy en una actitud de mucho recogimiento y creo que va a ser un viaje muy bonito», indicó el conductor de «Mucho Gusto».

Posteriormente, se refirió al fallecimiento de su bulldog Bo.

«Ayer partió un miembro de mi familia muy querido, quizás liberándome para que yo me fuera sin la carga de lo que significa estar enfermo, de estar preocupado. Pero yo sé que él va a estar conmigo en este viaje, y me va a ayudar a encontrar desde otra dimensión las respuestas», expresó José Antonio Neme.

«Un beso al cielo a mi querido Bo, que me está cuidado. Y acompáñenme en esta aventura», añadió el periodista de Mega.

Vale señalar que, según informó La Cuarta, el perrito tenía 11 años y lo acompañó en importantes momentos. Por ejemplo, en su despido tras su primer periodo en Mega y también durante el encierro producto de la pandemia del Covid-19.

Y durante el último tiempo, Bo enfrentó complejos momentos de salud. El perrito estaba más decaído luego de que le encontraron tumores dentro de su organismo.

Y finalmente, durante este martes, el peludito partió sin complicaciones mientras dormía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por José Antonio Neme (@jananeme)

También te podría interesar: «Hace tres días el tiempo se detuvo un poco»: Emilia Dides preocupó a sus seguidores tras ser internada en la semana 34 de su embarazo

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google