«Tengo algo triste que contar»: Nueva salida impacta a Fiebre de Baile de Chilevisión

En el más reciente capítulo de Fiebre de Baile de Chilevisión se vivió una emotiva situación, debido a que una integrante tuvo que abandonar el espacio a pocas semanas de su final.

Estamos hablando de la bailarina, Daniela Aravena, quien acompañaba a Raimundo Cerda en sus coreografías.

Nueva salida remece a Fiebre de Baile de CHV

La bailarina dio a conocer que su salida se debe a compromisos que tenía desde hace un tiempo.

«Tengo algo triste que contar: la Dani se me va del baile… Fue nuestro último baile», indicó Rai Cerda en el programa.

En este sentido, la bailarina indicó: «Tengo un compromiso y no puedo faltar. Tengo un compromiso desde antes del programa, esto se extendió».

«Fue difícil porque volvimos del repechaje con Rai y volvió otra persona, crecimos juntos», añadió Daniela Aravena.

Además, la bailarina de Fiebre de Baile expresó: «Si bien somos diferentes, siento que nos complementamos bien. Tenemos personalidades diferentes, pero nada… lo admiro mucho, es un caballero y tiene una amiga acá».

Por otro lado, Rai Cerda también le dedicó unas palabras y recordó el ensayo en el que se enteró de la salida de su bailarina del estelar de CHV.

«Fue una sensación súper extraña. Yo nunca había bailado en mi vida y estábamos concursando en algo que exige mucho, que hay que apañarse, que hay que estar ahí, que hay que rendir y entonces encontré una amiga», mencionó el exchico reality.

«Se disfrutó mucho este tiempo, todos los ensayos extra, entonces un 7. No me pudo haber tocado una mejor bailarina y no sé qué va a pasar ahora», continuó Raimundo Cerda.

