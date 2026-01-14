Matías Vega adelanta detalle inédito del próximo reality de Canal 13: «Hay una cosa bien clave»

Durante este martes 13 de enero, un amigo de la casa estuvo presente en «Central RadioActiva» junto a Pelo Verde. Hablamos de ni más ni menos que de Matías Vega, exlocutor del programa «HiperActiva».

En este sentido, el actual rostro de Canal 13 adelantó un poco sobre lo que será el próximo reality de la exseñal del angelito, el cual llegará a reemplazar a Mundos Opuestos.

Matías Vega adelanta detalle inédito del próximo reality de Canal 13

En conversación con Pelo Verde, Matías Vega, quien lidera diversas actividades de Mundos Opuestos, señaló: «Quiero dar un pequeño adelanto. Esto nadie lo sabe. Si ustedes están viendo Mundos Opuestos, anoche se agarró Juan Pedro con Princeso, casi a combos«.

Luego agregó: «Quería adelantar una cosa del reality nuevo que va a partir después de la final de Mundos Opuestos».

«No te puedo contar de qué se trata, pero hay una cosa bien clave. En Mundos Opuestos existen dos mundos. En el nuevo reality no van a existir dos mundos. Sino que los participantes van a tener que competir por un mejor lugar entre cuatro mundos«.

Es importante señalar que actualmente Matías Vega está trabajando en el realit, Mundos Opuestos, donde lidera diversas actividades que llevan a cabo los participantes. Además, también se desempeña como panelista del programa de farándula de Canal 13, «Hay que decirlo».

Con este adelanto exclusivo, el próximo programa de telerrealidad de la exseñal del angelito empieza a generar altas expectativas entre los televidentes, quienes ya especulan con respecto a los nuevos desafíos y las dinámicas que enfrentarán los participantes.

Sin embargo, hay que seguir esperando para conocer nuevos detalles con respecto a este proyecto de Canal 13 que promete sorprender a la audiencia.

