Princeso termina en el suelo tras violenta pelea con compañero en Mundos Opuestos: «Yo no ando llorando para que…»

Recientemente, en el reality de Canal 13, Mundos Opuestos se vivió una tensa situación entre Juan Pedro Verdier y Leonardo Vallana, quien es más conocido como Princeso.

Resulta que antes de la competencia de salvación, Princeso lanzó una dura crítica a su compañero por amenazar con abandonar el reality.

«Estoy molesto porque me catalogan de débil, pero soy una de las personas que no llora ni reclama, mientras otros, que se creen más fuertes, lloran o quieren irse eliminados», indicó.

Frente a esto, Juan Pedro Verdier le advirtió: «No te hagas el vivo, ten mucho cuidado con lo que hablás y con quién hablás. Me andas faltando el respeto desde adentro de la casa. Eres un cag…, te vienen cuidando el c… desde que entraste».

En este sentido, Princeso le respondió: «No olvides que la estrella acá y afuera soy yo, no tú. El rating soy yo».

Además, hizo un provocador gesto, lo que le agotó la presencia a Juan Pedro Verdier. De hecho, se acercó muy enojado y tuvo que ser afirmado por sus compañeros para que la situación no pasara a mayores.

En esta instancia, Eyal Meyer le advirtió a Leonardo Vallana: «O te callas o vas a enfrentarlo».

Juan Pedro Verdier estalla contra Princeso

Luego se realizó la competencia. Instancia en la que los participantes tuvieron que rescatar y armar cinco testimonios en un circuito de equilibrio con estructuras para trepar. De este modo, Juan Pedro Verdier se impuso ante Chilota. Mientras que Princeso perdió contra Jota.

Una vez finalizados los duelos, Princeso provocó nuevamente al uruguayo. «Yo no ando llorando para que me eliminen», indicó. Además, hizo gestos de llanto.

En este sentido, cuando estaban volviendo a la casa, Juan Pedro tomó a Princeso de la polera y le dijo desde cerca: «Las cosas me las decís en la cara, ¿me escuchaste?».

«¡A mí no me ponés la mano encima!», dijo el uruguayo, quien se fue con todo contra Vallana, por lo que tuvo que ser afirmado por sus compañeros.

Vale señalar que Princeso terminó en el suelo y producción tuvo que meterse en el conflicto para que la situación no siguiera escalando.

«Anda puro llorando… si ya tiene los 25 millones, que se vaya no más», lanzó Leonardo. En tanto Juan Pedro Verdier indicaba «yo no lo toqué».

JP pierde la paciencia con Princeso 🤯🤬 #MundosOpuestos13🌎

