Momento de terror: equipo de Chilevisión tuvo que salir arrancando tras intento de agresión en San Antonio

Durante la mañana de este martes, un equipo de Chilevisión vivió un momento de terror mientras se encontraban despachando desde la megatoma del cerro Centinela, en San Antonio, que estaba siendo desalojada.

Resulta que mientras cubrían esta situación en el matinal «Contigo en la Mañana», la periodista Daniela Muñoz junto a su equipo vivieron una compleja situación. Fueron amenazados por pobladores y tuvieron que arrancar.

El instante más preocupante fue cuando los profesionales estaban en un lugar donde había barricadas y gran humo. En este sentido, la periodista contaba cómo se vivía el operativo.

Luego se pudo ver a un individuo que avanzaba de manera amenazante hacia el equipo de CHV con un palo y posteriormente con una piedra. Frente a esto, sus compañeros, desde el estudio, les pidieron tener precaución.

Equipo de CHV vive momento de terror

Poco después, Daniela Muñoz y el camarógrafo se retiraron de manera apresurada y fueron a resguardarse al vehículo de CHV. A través de los registros se podía ver a los vecinos discutiendo entre ellos. Además, se veía complejo retomar el contacto por seguridad.

Vale señalar que la jornada resultó muy compleja durante este desalojo de la toma. De hecho, un disparo hirió a un carabinero. A esto se suma que atacaron con perdigones a funcionarios de la PDI.

La general Patricia Vázquez, jefa de zona de Carabineros Valparaíso, dio a conocer que debido a que hay grupos armados en la toma, tuvieron que reforzar perímetros y el operativo se relentizó.

