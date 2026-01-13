«No es muy de señorita»: Vasco Moulian saca ronchas con polémico comentario a Faloon Larraguibel

Recientemente, Vasco Moulian y Faloon Larraguibel protagonizaron una tensa situación en Fiebre de Baile. Instancia, en la que el jurado lanzó un polémico comentario que está dando que hablar.

En esta instancia, exchica Yingo tuvo que enfrentarse a Cata Days usando un elemento, que en el caso de ella fue un abanico de tela.

Sin embargo, el jurado Vasco Moulian les hizo duras críticas a las coreografías de las participantes.

«Los elementos lo único que han hecho es sacar la peor versión de ustedes», indicó. Además, mencionó: «Están preocupadas de ver qué hacer con la cuestión, me van a perdonar, pero no les suma nada».

«Tal vez no ensayaron tanto, tal vez están enojadas con los elementos», agregó el jurado de Fiebre de Baile.

En este sentido, también expresó: «Podrían darle una mayor dificultad a las coreografías, que salgan de su zona de confort en vez de estar moviendo elementos como si fuera una cosa muy graciosa».

El polémico comentario de Vasco Moulian a Faloon Larraguibel

Frente a esto, Faloon Larraguibel intentó explicar que es complicado trabajar con un elemento. Sin embargo, el jurado la interrumpió y expresó: «¿Te gustaría que yo te dijera que lo que usted me habla me importa un…?».

En este sentido, la exchica reality le respondió: «¿Y te gustaría que yo hablara de tu relación y dijera las cosas que tú dijiste?».

«Ningún problema», le contestó Vasco Moulian.

Luego de esto, Diana Bolocco les pidió que indicaran sobre qué están hablando. Frente a esto, Faloon le señaló: «Ya pasó».

Sin embargo, Vasco Moulian indicó: «No es muy de señorita».

A lo que la exchica Yingo contestó: «Yo creo que eso no lo determinas tú».

Luego el jurado de Fiebre de Baile señaló: «Te voy contar que varias personas me comentaron que no eras muy de señorita». Posteriormente, le dio su voto a Cata Days.

Después de un rato, Faloon Larraguibel indicó en el backstage del espacio que no le gustó lo que dijo el actor.

«(No me parecieron) las palabras que utilizó. Uno no determina si una persona es señorita o no, cada uno sabe», indicó.

«Creo que está cruzando el límite. Está bien hacer show y se lo respondo, está bien, pero cuando cruzas el límite, no me gusta», agregó.

En este sentido, Faloon Larraguibel señaló: «Me sentí pasada a llevar y sentí que me faltó el respeto de esa manera. Yo no soy una persona que se queda con las cosas, así que fui a decirle que a mí no me falta el respeto nunca más».

