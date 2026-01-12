Terremoto en Chilevisión: canal cambia de dueños y se confirma la salida de importante figura

Chilevisión tiene nuevos dueños. Durante este lunes se confirmó que Paramount vendió el canal a Vytal Group LTD, firma que es encabezada por el argentino Tomás Yankelevich.

Sin embargo, esto no es todo. Resulta que tras este traspaso se dio a conocer la salida de una importante figura.

Se trata ni más ni menos que del director ejecutivo, Juan “Iñaki” Vicente, quien por cerca de cinco años estuvo detrás de la estrategia de contenidos de CHV. De este modo, lideró las áreas de información y entretenimiento. Además. también reforzó el trabajo del canal en plataformas digitales, consolidando la integración de Chilevisión al ecosistema de Paramount.

Vale señalar que se seguirá desempeñando como director ejecutivo de CHV hasta el 31 de enero de este año.

El trabajo de Juan «Iñaki» Vicente en Chilevisión

Desde Chilevisión destacaron el trabajo del director y valoraron que mientras estuvo, se llevaron a cabo exitosos formatos internacionales como Gran Hermano, The Voice Chile, Got Talent Chile y Top Chef VIP.

Además, destacaron que otros proyectos se llevaron a cabo durante su gestión, como Fiebre de Baile y la producción del MTV Unplugged de Los Bunkers. Asimismo, se creó el Canal Chilevisión Noticias.

A todo esto se le suma la emisión de importantes instancias deportivas. Tales como las Eliminatorias, las Copas del Mundo del 2022 y 2026, Copa Libertadores, Copa América, Juegos Olímpicos y más.

En este sentido, desde el canal le dedicaron unas palabras al profesional. «Chilevision agradece a Iñaki su trabajo durante estos años y le desea el mayor de los éxitos en sus nuevos desafíos profesionales», mencionaron.

