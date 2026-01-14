Expo Paine Rural 2026 confirma a Los Talismanes del Ritmo y del Amor, La Sonora de Tommy Rey y Los Jaivas: conoce las fechas y cómo adquirir entradas

La Ilustre Municipalidad de Paine invita a toda la gente de la Región Metropolitana, y de sectores del país, a vivir la «Expo Paine Rural 2026: Todo Chile en un solo Lugar».

El esperado evento se desarrollará los días 23, 24 y 25 de enero en el Estadio Municipal de Paine. El horario es desde las 10:00 hasta las 00:00 horas. En esta instancia, vecinos y visitantes de otros lugares podrán disfrutar de una jornada llena de entretención para todos los integrantes de la familia.

Durante estos tres días, los visitantes podrán encontrar artesanos de excelencia, emprendedores, conjuntos folclóricos, campeonato de cueca, orfebrería, música en vivo, juegos para niños, gastronomía típica y degustación de la reina del verano «la sandía».

Se acerca una nueva versión de la Expo Paine Rural

Al igual que en el resto de versiones, desde la organización están preocupados en que las raíces chilenas estén presentes en el evento.

De este modo, en esta nueva edición habrá chinchineros, organilleros, un patio agrícola que ofrecerá a los visitantes: frutas, verduras, hortalizas y/o otros productos locales. A esto se le suma el tradicional ruedo central en el recinto, en el cual se desarrollarán diferentes presentaciones y demostraciones de escuadras ecuestre durante cada jornada.

Por otro lado, la Expo Paine Rural 2026 contará con una amplia oferta gastronómica: curanto al disco, diferentes tipos de carnes asadas, cordero al palo, ajiaco, chancho en piedra, anticuchos, choripán, porotos con mazamorra, humitas, pastel de choclo, arrollado huaso, variedad en empanadas, pizzas, sándwiches, completos, papas fritas, mote con huesillo, jugos naturales, batidos, cervezas artesanales y más.

Los artistas que estarán presentes y cómo adquirir entradas

Además, el evento contará con una gran parrilla artística. Esta se compone por Los Talismanes del Ritmo y del Amor, La Sonora de Tommy Rey – El Legado con Tommy Junior y Los Jaivas.

Vale señalar que durante el viernes 23 de enero, la entrada será gratuita. Por otro lado, durante los días sábado 24 y domingo 25, los asistentes deberán comprar sus tickets a través de boleterías en el recinto o a través de eventrid.cl.

Vale señalar que la Expo Paine Rural 2026 contará con sello sustentable y ecológico, ya que el recinto tendrá diferentes islas de reciclaje para la basura. Además, se tomarán diversas medidas de seguridad para asegurar un espacio tranquilo para las familias.

¿Cómo llegar?

En caso de que no tengas vehículo, te damos dos alternativas para llegar. La primera es llegar a la estación de Metro Estación Central y tomar el Metrotren, el cual se demora 37 minutos hasta la Estación EFE Paine.

La otra alternativa es ir hasta Terminal San Borja, ir hasta los andenes y buscar «Buses Paine». Estos llegan a AV. 18 de Septiembre N°115.

Para conocer más información del evento, se puede revisar la página web: www.paine.cl.

Vale señalar que esta iniciativa tiene la finalidad de fortalecer las tradiciones campesinas de Paine y Chile. Además, visibiliza el trabajo de agricultores locales y promueve la venta de sus productos.

