Rocío Toscano presenta a su nueva pareja y lo comparan con reconocido comediante: «Mi pololo es más chistoso»

Recientemente, la actriz nacional, Roció Toscano dio mucho que hablar en redes sociales debido a una reciente publicación que compartió.

Resulta que mediante su cuenta de Instagram, la intérprete compartió un romántico post junto a su nueva pareja, con quien ya había sido vista por sus seguidores.

El hombre que conquistó a Rocío Toscano es Agustín Ambiado, futbolista de 24 años que actualmente milita en Provincial Osorno, club que forma parte de la Segunda División del Fútbol Chileno.

Y recientemente, la actriz compartió diversas postales, en la que aparece junto a su nueva pareja. Además, le dedicó unas románticas palabras.

«Llevo 40 min pensando que escribir. Es mucho, muchísimo y no alcanzan las palabras que describan lo que siento. Te amo es poco y te amo mucho», indicó en el post

Frente a esto, el futbolista le respondió y también le escribió un mensaje cargado de amor. «Te amo muchísimo, gracias por tanto», expresó.

Las reacciones que dejó la publicación de Rocío Toscano

Como era de esperarse, la reciente publicación de la actriz generó múltiples reacciones. La mayoría de comentarios eran de felicidades y deseándole lo mejor en esta nueva relación. Sin embargo, hubo varios que aludieron a un parecido entre el futbolista y el comediante Diego Urrutia.

«Ese no es Diego Urrutia.. El que andaba con la jara es igual»; » «pensé lo mismo»; «se parece mucho, pero con respeto», «sólo pase a leer comentarios para saber si no era la única en pensar eso», indicaron algunos cibernautas en el post de Rocío Toscano.

Vale señalar que la actriz respondió a este comentario y señaló: «Más respeto por favor, mi pololo es más chistoso», lo que fue acompañado por el emoji de una cara riendo.

