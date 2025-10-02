Conac lanza su campaña anual contra el cáncer de mama: busca ampliar cobertura y disminuir listas de espera

La Corporación Nacional del Cáncer (CONAC) comenzó con su campaña anual de prevención del cáncer de mama, lo que se da en medio del complejo escenario que tiene a la enfermedad como una de las principales causas de muerte en Chile.

La iniciativa busca ampliar la cobertura de atenciones e incorporar nueva tecnología. El proposito es disminuir las listas de espera tanto en diagnósticos como en tratamientos.

«Este gran esfuerzo busca ampliar las capacidades tecnológicas para el diagnóstico temprano de cáncer de mama. Esto además incluye tomosíntesis, biopsia, estudio hormonal y marcaciones tumorales», indicó la presidenta de la institución, Catalina Agosín.

Vale señalar que según el informe GES 2024 del Ministerio de Salud, más de 7 mil mujeres con sospecha o confirmación de diagnóstico de cáncer enfrentaron retrasos en su atención durante el período 2023–2024, especialmente al momento de iniciar sus tratamientos.

En tanto, la Superintendencia de Salud, con datos del 2023, revela que los plazos GES (máximo 45 días desde la sospecha hasta confirmación diagnóstica y tratamiento) no se cumplen en un porcentaje, de entre 30–40% de los casos superaron los tiempos legales de atención.

En cuanto a las listas de espera oncológicas, las cifras del Minsal sobre el período 2022–2023 indican que existen más de 15.000 garantías retrasadas en distintos tipos de cáncer —como mama, cérvico-uterino, gástrico y próstata, entre otros—. Dentro de ellas, el cáncer de mama se posiciona en el segundo lugar con mayor número de retrasos, siendo superado únicamente por el cáncer gástrico.

En este contexto, la campaña de la Conac busca crear conciencia ciudadana. De este modo, como parte de sus acciones, el frontis de la Municipalidad de Santiago se iluminará de color rosa por un mes. Y se invitará a mujeres a realizarse exámenes preventivos y a tomar medidas para la detección temprana.

Los exámenes que se pueden hacer en Conac

En Conac se pueden realizar todos los exámenes preventivos y de control en el Servicio de Imágenes para Mamografía Digital. Dentro de estos se incluyen Tomosíntesis, Marcaciones Tumorales, Mamografía de Contraste, Ecografía Mamaria y Biopsia Core. Además, el centro cuenta con Ecotomografías Abdominal, de Tiroides, Testicular, Renal y Pélvica, junto con Densitometría Mineral Ósea (DMO).

Además, es importante señalar que tener un estilo de vida sano ayuda a disminuir las probabilidades de tener esta enfermedad. Estas son las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud:

Llevar una dieta equilibrada y evitar el consumo abusivo de alcohol.

Realizar ejercicio en forma regular. La recomendación es realizar tres horas de ejercicio semanal.

Dejar de fumar.

Controlar el peso. Mujeres con obesidad corren más riesgo de padecer cáncer de mama.