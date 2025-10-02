Lluvia en la Región Metropolitana: Allison Göhler reveló en CHV cuándo podría caer agua en Santiago

Estamos en periodo de primavera, se han registrado altas temperaturas en la capital del país. Sin embargo, esto cambiaría durante este fin de semana. Incluso se podría desarrollar lluvia en la Región Metropolitana.

Así lo reveló la meteoróloga Allison Göhler, quien durante la mañana de este jueves 2 de octubre, en CHV Noticias entregó el pronóstico del tiempo para los próximos días en Santiago.

Allison Göhler reveló cuándo se podría registrar lluvia en la Región Metropolitana

Allison Göhler dio a conocer que a partir de mañana viernes 3 de octubre bajarán las temperaturas. Mientras que entre la noche del sábado y mañana del domingo se podría registrar lluvia en la Región Metropolitana.

Sin embargo, la meteoróloga de Chilevisión (CHV) reveló que se trataría de algo débil. «Nada de gran importancia, pero sí podríamos tener agüita entre la noche y madrugada», indicó.

Vale señalar que Allison Göhler también dio a conocer las temperaturas de los días que quedan de esta semana.

En este sentido, reveló que para la jornada de este jueves 2 de octubre, se espera calor en la Región Metropolitana. En concreto, la temperatura máxima sería de 31 grados.

Por otro lado, durante el viernes de esta semana, la temperatura más alta sería de 23 grados y la más baja de 8.

Además, Allison Göhler dio a conocer para el viernes 3 de octubre, jornada en la que podría llegar la lluvia en la Región Metropolitana, la máxima llegaría a solamente 17 grados y la mínima a 10 en la capital del país.

En tanto, en el transcurso del domingo 5 de octubre, la temperatura más alta sería de 16 grados y la más baja de 8 grados.

De este modo, se espera una considerable baja en las temperaturas e incluso está la posibilidad de una leve lluvia en Santiago.

