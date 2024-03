Aylén Milla asombró al anunciar una sorprendente noticia luego de vencer el cáncer de mama: «Sentí que volví a nacer…»

Aylén Milla, modelo argentina que se hizo conocida en nuestro país por participar en realitys, compartió una gran noticia a sus seguidores.

Recordemos que la ex chica reality fue diagnosticada con cáncer de mama a comienzos del año 2023.

En este contexto, a través de sus redes sociales, la joven se refirió a su enfermedad, entregando una gran noticia. Esta se trata que debido a efectos colaterales del tratamiento, se creaba la imposibilidad de tener hijos.

No obstante, ahora entrego una nueva noticia que tiene que ver con la superación que tuvo personalmente, y de su actual estado de ánimo, que tiene que ver con su salud sexual.

Partió diciendo que: «Les quiero contar qué es lo que me pasó hoy que me tiene muy contenta. Para mí es como que me volvió el alma al cuerpo».

Además, reflexiono sobre la capacidad que tiene nuestro cuerpo de sanar, refiriéndose a las emociones y al entorno.

«Yo me había hecho mis 16 quimioterapias y había quedado menopáusica. Muchos doctores me decían que eso iba a ser para siempre. Me mandaron a hacer unos estudios, los cuales yo no quise hacer, quise evadir la realidad, porque no estaba lista para enfrentarla».

Asimismo, enfatizó en que no quería escuchar que nuca podrá tener hijos, y que con sus 33 años era muy difícil para ella escuchar ese mensaje.

La reflexión de Aylén Milla

En ese contexto, declaró que: «Decidí hacer oídos sordos y creer que tenía la capacidad de sanarme a mí misma», confesando que acababa de vivir una situación que tenía relación con la maternidad.

La argentina contó que luego de las opiniones de los médicos, su esperanza de ser mamá eran mínimas; sin embargo, una mañana despertó con un extraño dolor.

«Me despierto con un dolor. De repente digo, pero esto está extraño, necesito ir al baño. Cuando fui al baño, chicos, grito, lloro, llamo a toda mi familia. Me volvió la regla. Sentí que volví a nacer. Como esa niña de 11 años, cuando me vino por primera vez», comentó muy emocionada.

Además, confesó que hasta el año pasado, y luego del diagnóstico médico, se sentía «muerta por dentro».

Para concluir, Aylén Milla confesó que «Todo me está pasando nuevamente, me siento llena de luz, me siento llena de vida, porque puedo volver a dar vida, a pesar de lo que digan los doctores, la sanación está en nosotros».