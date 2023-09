Tras superar el cáncer: El nuevo diagnóstico de Aylén Milla provocado por su anterior enfermedad

A meses de confirmar que había superado el cáncer, Aylén Milla volvió a revelar una nueva situación que la está complicando en la actualidad y que formaba parte de los riesgos desde que inició las quimioterapias.

«Dios MIOOOO, confirmado! el cáncer se fue de mi cuerpo y soy agradecida!!! bendición de renacer», expresó la ex chica reality durante el pasado 20 de julio, mucho tiempo antes de confirmar que fue diagnosticada con menopausia de forma temprana.

La nueva revelación de la ex chica reality a través de sus redes sociales

Fue a través de las historias de su Instagram donde la chiquilla compartió una foto y un mensaje. La postal fue capturada con el fin de demostrar lo que ella estaba sintiendo en ese momento y que estaba relacionado con su diagnóstico.

«De repente me muero de calor y me quiero sacar todo. Se llama menopausia. Quién diría, 33 años con menopausia, ¡Amazing! You never know (increíble, una nunca sabe)», expresó Aylén Milla en su perfil.

Cabe destacar que según consignó FMDOS, la ex chica reality durante un momento tuvo planes de ser madre. Sin embargo, estos se vieron en riesgo debido al inicio de sus quimioterapias (16 y cinco meses de tratamiento). Las mismas que provocaron su diagnóstico de menopausia temprana.

¿Qué es la menopausia y cuáles son sus síntomas?

De acuerdo a lo informado por Mayo Clinic, la menopausia se diagnostica después de doce meses sin periodos menstruales y significa el fin de los años reproductivos. Además, esta puede producirse entre los 40 y 50 años.

Además, según el sitio especializado en salud, este es un proceso natural. No obstante, hay varios síntomas que las mujeres pueden experimentar y que pueden varias entre mujeres. A continuación te dejamos los que indica la página web antes mencionada.