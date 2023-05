El emocionante apoyo de Claudia Conserva a Aylén Milla luego de dar a conocer que tiene cáncer: «Acá estoy»

Aylén Milla se encuentra pasando por una difícil etapa de su vida. La ex chica reality confirmó mediante Instagram que en noviembre del año pasado fue diagnosticada de cáncer de mama. Lo mismo que padece Claudia Conserva.

«Mi diagnóstico es cáncer de mama, bastante agresivo. Espero no emocionarme, quiero ser breve y concisa, real y genuina«, partió señalando Aylén Milla.

«No tengo pelo y no me importa. No tengo cejas, pestañas y tampoco me importa. Me cansé de estar intentando fingir y usar una peluca«, agregó

«lo guardé en silencio durante muchos meses hasta que yo considerase que estaba fuerte para hacer esto. Y ahora es el momento», reveló la expareja de Marco Ferri.

Además, Aylén Milla señaló que ha tenido que empezó su tratamiento en enero y que lleva 16 quimioterapias.

En este mismo sentido, la modelo mencionó las razones que la hicieron dar a conocer su diagnóstico. «Quise hacer este video para transparentar la situación, para ser libre, para estar en paz conmigo misma, con ustedes«, explicó.

El emocionante apoyo de Claudia Conserva a Aylén Milla

Claudia Conserva comentó la publicación que hizo Aylén Milla en su Instagram para anunciar su diagnóstico.

«Un abrazo bien apretado, todo mi apoyo y cariño. Lo que necesites acá estoy. ⚔️💫», fue el emotivo apoyo que le entregó la animadora a la ex chica reality.

Cabe destacar que Claudia Conserva fue diagnosticada de cáncer de mamas en junio del año pasado. Además, ya se estrenó «Brava» en TVN. Este es un íntimo documental que muestra la lucha que ha tenido que enfrentar la animadora con su enfermedad.

Según ha explicado en distintas oportunidades Conserva, el objetivo de este es dar a conocer la importancia de la detección precoz.

En este mismo sentido, el día de hoy la animadora anunció el último capítulo de «Brava». Este será transmitido esta noche a las 22:45 por la pantalla chica.