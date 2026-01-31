Lluvia en la Región Metropolitana: Meteorólogo de Mega revela la probabilidad de tormenta eléctrica en sectores de Santiago
El meteorólogo de Mega, Alejandro Sepúlveda, entregó el pronóstico del clima para los próximos días en Santiago, y reveló la posible tormenta eléctrica en la capital.
