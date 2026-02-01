Este domingo 1 de febrero tendrá lugar la ceremonia más grande en el mundo de la música a nivel mundial, los Grammys 2026. El evento contará, al igual que cada año, con una lujosa alfombra roja, seguida de la entrega de los premios.

Dentro de los artistas latinos nominados a los premios, se encuentran, Bad Bunny, Karol G, Rauw Alejandro, J Balvin, Feid, Yandel, entre otros. Acá, te contaremos todos los detalles al respecto.

Premios Grammy 2026: ¿En qué canal y a qué hora se pueden ver en Chile?

Esta edición de los Premios Grammy contará con gran presencia latina. Uno de los favoritos, y de los más nominados es Bad Bunny, con su álbum «DeBÍ TiRAR MáS FOToS«. El conejo malo está nominado además, a las categorías más importantes de la premiación: «Canción del Año«, «Grabación del Año» y «Álbum del Año«.

Por otro lado, la música latina tendrá sus propias categorías, con los premios: «Mejor Álbum de Pop Latino«, «Mejor Álbum de Música Urbana», «Mejor Álbum de Rock o música alternativa Latina«, «Mejor Álbum de Música Mexicana» y «Mejor Álbum Latino Tropical«.

La alfombra roja de los Premios Grammy 2026 comenzará a las 21:00 horas de Chile, mientras que el evento principal ocurrirá justo después, a eso de las 22:00.

Podrás seguir la transmisión a través del canal TNT, o vía internet, desde la plataforma de streaming HBO Max. Además, en esta plataforma, quedará guardada la grabación de los premios, para que puedas verlos después si no lo hiciste en vivo.

