¡Orgullo nacional! Sinaka es destacado por el prestigioso medio estadounidense Pitchfork: «Canaliza el espíritu del perreo clásico»

El cantante urbano Sinaka ha dado mucho que hablar durante el último tiempo con su música, la cual revive sonidos del reggaetón de la vieja escuela.

De este modo el joven ha csabudo captar la atención. Y recientemente, el portal estadounidense, Pitchfork reconoció el trabajo del joven.

Resulta que el medio destacó el álbum «El Nuevo Sonido», el cual se compone de 12 canciones y cuenta con millones de reproducciones en Spotify.

El medio de puso una nota de 7.2 al trabajo. «El músico chileno canaliza el espíritu del perreo clásico en un álbum de reggaetón moldeado por elegantes ganchos y guiado por los giros y vueltas de las batallas de rap», indica el portal.

Pitchfork destacó a Sinaka

Además, la critica firmada por Tomás Gauna indica: «Puede que no creas que un género nacido en los trópicos prosperaría en una nación más definida por sus desiertos áridos y montañas nevadas, pero la evolución del reggaetón chileno ha demostrado lo contrario».

«Grupos como Croni-K comenzaron a sembrar el sonido puertorriqueño en suelo chileno en la década del 2000, y actos de neoperreo como Tomasa Del Real, Lizz y Paul Marmota han seguido nutriendo su desarrollo. El sonido nacional a menudo se define por su experimentalismo, mientras que algunos reggaetoneros chilenos han canalizado influencias del trap y el pop en éxitos globales, como Gata Only de FloyyMenor y Cris MJ», se agrega.

Por otro lado, también indica que en «los últimos años, Sinaka ha tomado prestado el sonido del perreo de la década de 2000 y principios de la de 2010, creando una versión contagiosa y memorable que avanza mientras mira hacia atrás».

El portal estadounidense destaca que el chileno mejore «la fórmula que comenzó a desarrollar en proyectos anteriores, como el más melódico y algo romántico Moja o el más hedonista y caótico Kema, fusionando y enfocando las dos caras de su trabajo sin moderar su espíritu frívolo e inflexible».

Incluso, el trabajo de Sinaka fue comparado con «el álbum futurista iDon, de Don Omar, o los aspectos más destacados de Love and Sex, de Plan B, que del sonido más suave y pop del reggaetón convencional de mediados de la década de 2020».

