Querido cantante sorprende tras confirmar que a sus 57 años será padre por octava vez: «Qué regalo tan grande nos da la vida»

Recientemente, una importante figura de la música sorprendió a sus seguidores tras dar a conocer una importante noticia personal.

Estamos hablando de Marc Anthony, quien junto a su esposa, Nadia Ferreria confirmaron que están esperando a su segundo hijo en común.

Marc Anthony será padre por octava vez

Vale señalar que este no fue un anuncio cualquiera. La pareja optó por entregar la noticia en un día especial: el tercer aniversario de su matrimonio.

De este modo, compartieron una publiación colaborativa en Instagram, en la que no ocultaron su felicidad por esta nueva etapa y se llenaron de mensajes de felicidades.

En la publicación que compartieron se puede ver la guatita de la modelo paraguaya, Nadia Ferreira. Además, se pueden ver las manos de ella, de Marc Anthony y de su hijo Marquito.

Además, para acompañar esta tierna fotografía, la esposa del popular cantante de salsa escribió: «¡Feliz tercer aniversario! Qué regalo tan grande nos da la vida. Dios es grande. Marquito va a ser hermano mayor».

Como era de esperar, esta publicación generó múltipes reacciones. «Qué hermosa noticia. Felicidades»; «Felicidades y bendiciones hermosa familia!!»; «Muchas bendiciones», fueron solamente algunos de los comentarios que recibieron por parte de sus seguidores.

Vale señalar que este es un importante hito para Marc Anthony. El querido artista será padre por octava vez.

El cantante de Salsa ha tenido hijos con cuatro parejas distintas. Con Debbie Rosado tuvo a su hija Arianne y también adoptó a Chase. Por otro lado, fruto de su relación con Dayanara Torres fue padre de Cristian y Ryan. Mientras que con Jennifer López tuvo a los gemelos Emme y Max.

Y ahora Marc Anthony se prepara para el nacimiento de otro hijo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Nadia Ferreira Muñiz (@nadiaferreira)

También te podría interesar: Festival de Las Condes 2026 es este fin de semana: los artistas que se presentarán y cómo verlo por televisión abierta

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google