Festival de Las Condes 2026 es este fin de semana: los artistas que se presentarán y cómo verlo por televisión abierta

Se viene el tan esperado Festival de Las Condes 2026, evento que contará con dos joranadas cargadas de espectáculos.

El certamen se llevará a cabo este fin de semana. De este modo, durante el viernes 30 y el sábado 31 de enero grandes artistas musicales del humor se presentarán en el escenario en el Parque Padre Hurtado.

Vale señalar que al igual que el año pasado, los encargados de conducir el Festival de Las Condes 2026 serán Diana Bolocco y Cristián Riquelme.

Festival de Las Condes 2026: los artistas que se presentarán y cómo verlo

El evento que se desarrollará en el oriente de la capital cuenta con grandes nombres nacionales e internacionales.

El artista encargado de abrir la primera noche (viernes 30 de enero) será ni más ni menos que José Luis «El Puma» Rodríguez. Después Claudio Michaux tendrá la reponsabilidad de hacer reir al público. Mientras que Joe Vasconcello estará a cargo del cierre de la jornada.

Por otro lado, la segunda joranda comenzará con la música de la española Ana Torroja. En tanto, el humorista que dirá presenta es ni más ni menos que Luis Slimming. Mientras que Luis Jara cerrará el Festival de Las Condes 2026.

Es importante mencionar que las entradas están destinadas principalmente a vecinos de Las Condes. Los tickets no tienen costo, sin embargo, los cupos ya se asignaron y se encuentran agotados producto de la alta demanda.

Sin embargo, es posible disfrutar del evento a través de la televisión abierta. Especificamente a través de las pantalla de Chilevisión. Además, el canal lo emitirá por sus plataformas digitales.

De este modo, aquellos que no pudieron conseguir tickets podrán disfrutar del Festival de Las Condes 2026 desde su casa.

