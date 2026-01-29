Previo a Surfestival La Serena: The Wailers llega con sus grandes éxitos a Club Subterráneo

Este viernes 30 de enero, una noche antes de que se lleve a cabo el tan esperado Surfestival de La Serena, la popular banda de reggaee The Wailers se presentará en el Club Subterráneo ubicado en la comuna de Providencia.

De este modo, los fanáticos del reggae podrán disfutar de la música de este grupo que acompañó el origen del sonido de Bob Marley en un íntimo ambiente.

La agrupación que es liderada por Aston Barrett Jr., hijo del histórico bajista Aston Barrett llega suelo nacional en el marco de su gira «The Legend Tour», la que celebra 50 años del lanzamiento del disco «Legend», el que marcó un antes y despues en el género. La voz de la banda está a cargo de Mitchell Brunings, reconocido mundialmente por su capacidad vocal.

De este modo, The Wailers llegará a Subterráneo con sus grandes éxitos y clásicos que alguna vez cantó Bob Marley, los que han traspasado múltiples generaciones y que siguen vigentes hasta hoy.

The Wailers en Sufestival de la Serena

Y sábado 31 de enero, un día despues de su íntimo concierto en Club Subterráneo, la popular banda de reggae se presentará en Surfestival La Serena. Instancia, en la que también se presentarán grandes artistas como Magic!, Los Tetas, Akrilla, Katteyes, Drefquila, Consequence of Energy, Amigo de Artistas, Dave Polo, D´Contracacho y Runakam.

Todavía quedan algunas entradas disponibles, las que se pueden adquirir en el sitio web de Puntoticket.

Por otro lado, es importante señalar que el día 14 de febrero de 2026 se llevará a cabo Surfestival Pichilemu que contará con artistas como Cultura Profética, Israel Vibration, Quique Neira, Jere Klein, Pailita, Katteyes, y bandas de rock como The Alive (con Shane Hawkins), Consequence of Energy y Spiral Vortex. Las entradas también están disponibles en Puntoticket.

Vale señalar que este año Surfestival cumple un importante hito al salir de Pichilemu y llegar a otra ciudad como La Serena.

