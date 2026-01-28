Popular dúo que supo brillar en el Festival de Viña confirma su separación: «Trabajo mejor solo»

carRecientemente, un popular dúo nacional que supo brillar en el Festival de Viña del Mar sorprendió tras decidir separar sus caminos.

Se trata de Claudio Castillo y Fernando Rojas (Andy), miembros de Payahop, quienes tomarán caminos diferentes.

Vale señalar que la noticia la entregó Andy, quien a través de sus redes sociales entregó detalles con respecto al motivo de la decisión.

Andy confirma separación de Payahop

Fernando Rojas indicó que enfrentará un nuevo proceso personal y artístico y que el 6 de febrero realizarán su última presentación en conjunto.

«Por un tema de evolución artística, con Claudio Payahop decidimos tomar caminos separados. Ahora mi show se llama ‘Andy payahop, salud y paz mental’. Tenemos un show que cumplir el 6 en Osorno y sería el último», indicó.

Además, agradeció los mensjes positivios y tuvo buenas palabras para Claudio. «Le deseo de corazón una carrera exitosa. Es muy bueno, sólo (que) tantos años en el humor que ya es hora de darle por caminos separados. De corazón, le deseo éxito en todo», expresó,

Por otro lado, en conversación con La Cuarta indicó que «yo por lo menos trabajo mejor solo». Además, señaló que actualmente está orientado en dar charlas motivacionales, en especial a empresas.

«Llevamos muchos años trabajando juntos. Ya me acostumbré a estar trabajando solo y me di cuenta que solito hago más lo que quiero en el escenario», agregó. de todos modos aseguró que con su compañero «estamos buen».

Es importante recordar que Payahop se presentó en la edición del 2014 del Festival de Viña del Mar. Instancia en la que logararon domar al «Monstruo» y ganaron gaviota de oro y de plata.

