Lluvia en la Región Metropolitana: Alejandro Sepúlveda sorprende tras adelantar cuándo se podrían registrar chubascos y tormentas eléctricas ¿Lluvia en la Región Metropolitana? En la tarde de este miércoles, el especialista de Mega entregó el pronóstico y reveló el tiempo para los próximos días en la capital. En este sentido, reveló el día en que se podrían desarrollar chubascos y tormentas eléctricas.