«Bienvenida a nuestro mundo princesa…»: Sammis Reyes y Emilia Dides anunciaron el nacimiento de su primera hija

Sammis Reyes y Emilia Dides vuelven a tomarse las redes, pero esta vez por la noticia más importante de sus vidas. La pareja, que se convirtió en una de las más comentadas del último tiempo, dio la bienvenida a su primera hija este viernes 30 de enero.

Durante todo el año pasado, la ex Miss Universo Chile mostró sin filtros su embarazo, compartiendo cada etapa con sus seguidores. Incluso, ambos se hicieron virales con una revelación de género que dio que hablar por su nivel de producción y que desató miles de comentarios.

Sammis Reyes y Emilia Dides anunciaron el nacimiento de su primera hija

Fue a través de Instagram donde Sammis Reyes y Emilia Dides confirmaron la llegada de su bebé. En la publicación, subieron tiernas fotos familiares y acompañaron el momento con un emotivo mensaje: «Bienvenida a nuestro mundo princesa. Gracias por hacernos sentir el amor más profundo e inexplicable de nuestras vidas».

En ese mismo post, la pareja también contó el nombre de su hija: Mía Ignacia Reyes Dides, detalle que llamó la atención a sus seguidores.

Más tarde, Emilia Dides contó desde sus historias de Instagram, cómo fue el parto. Según reveló, su hija nació mientras sonaba de fondo «I Will Always Love You» de Whitney Houston.

Como era de esperar, la publicación se llenó rápidamente de mensajes de cariño, felicitaciones y buenos deseos, marcando así una nueva etapa para Sammis Reyes y Emilia Dides, quienes hoy celebran la llegada de su primera hija.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de EMI D (@emiliadides)

También puedes ver en RadioActiva: «La gente está muy agresiva»: Reconocida figura del espectáculo se bajó de la Gala del Festival de Viña 2026

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google