Luis Slimming marcó el peak de sintonía: ¿Cómo le fue en rating a la segunda noche del Festival de Las Condes 2026?

El Festival de Las Condes bajó el telón la noche de este sábado, y lo hizo con una jornada que dio que hablar. Luis Slimming abrió la noche con una potente rutina, mientras que Ana Torroja y Luis Jara se encargaron de cerrar el evento con sus presentaciones musicales.

Pero el éxito no fue solo sobre el escenario. Tal como ocurrió el viernes, la transmisión de Chilevisión, a cargo de Cristián Riquelme y Diana Bolocco, volvió a imponerse con fuerza en la sintonía y repitió el liderazgo en su horario.

¿Cómo le fue en rating al Festival de Las Condes 2026?

Entre las 21:40 y las 01:45 horas, el Festival de Las Condes se quedó nuevamente con el primer lugar, marcando un rating online promedio de 674.903 personas, y sacando una amplia ventaja frente a los otros canales.

El momento más visto de la noche llegó, otra vez, con Luis Slimming, cuando el certamen alcanzó un peak de 1.057.058 televidentes, convirtiéndose en lo más comentado del show.

En ese mismo bloque, Mega quedó en el segundo puesto con un promedio de 306.527 personas, mientras que Canal 13 registró 271.379 televidentes.

Más atrás se ubicó TVN, que durante ese horario marcó un promedio de 184.515 personas conectadas a su señal.

Finalmente, desde Chilevisión ya miran lo que viene. Durante el verano, el canal transmitirá el Festival Vibra Fest Parral (6 y 7 de febrero), el Festival en el Corazón de la Patagonia Coyhaique (13 y 14 de febrero) y Vive el Folklore en Limache (19 y 20 de febrero), reforzando su apuesta por los eventos en vivo.

También puedes leer en RadioActiva: «Bienvenida a nuestro mundo princesa…»: Sammis Reyes y Emilia Dides anunciaron el nacimiento de su primera hija

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google