«Tú quieres esto y yo no te lo puedo dar»: Carla Jara se sinceró sobre su quiebre con Diego Urrutia

El más reciente capítulo de Only Friends, conducido por José Antonio Neme, dejó varios momentos comentados. En el espacio estuvieron invitadas Carla Jara, Tita Ureta, Yamila Reyna y Yaz Vásquez.

En ese contexto, Carla Jara habló sin filtros sobre sus relaciones pasadas, en especial sobre su último romance con el humorista Diego Urrutia. Una relación breve, intensa y que, según contó ella misma, hoy ya es parte del pasado, sin contacto entre ambos.

Carla Jara se sinceró sobre su quiebre con Diego Urrutia

Durante la conversación, le preguntaron si había tenido mala suerte en el amor o simplemente mal ojo al elegir pareja. Ahí repasaron algunos de sus romances más conocidos, lo que abrió la puerta a una pregunta directa de Neme, quien comentó que Diego Urrutia le parecía el más atractivo y quiso saber qué pasó entre ellos.

Carla Jara fue clara desde el inicio y explicó que quedaron en buenos términos, pero no tienen contacto: «No nos seguimos ni nada porque tomamos caminos distintos. Yo creo que los dos tuvimos una relación súper intensa y bonita. Lo pasamos bien mientras duró«.

Luego, la comunicadora profundizó en las razones del quiebre y apuntó a los distintos momentos de vida que atravesaban: «Piensa que Diego tenía 30 años, quería una vida (…) Se conversó en algún momento vivir juntos y todo, pero yo claramente no podía porque tenía a Mariano (hijo), no era viable en ese momento».

Finalmente, Carla Jara reconoció que no lograron proyectarse: «Uno no sabe cuánto va a durar tampoco, uno lo intenta y quiere que las cosas funcionen, pero bueno, no se pudo y esa fue la conversación que tuvimos, como ‘tú (Diego) quieres esto en tu vida y yo no te lo puedo dar’. Yo, de hecho, ni siquiera puedo tener hijos«.

En ese mismo momento, la comunicadora hizo una revelación personal, al contar que sufrió cinco pérdidas, situación que la llevó a una operación y que hoy le impide volver a ser madre.

