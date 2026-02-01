01 Feb, 2026. 17:43 hrs

Chistes explícitos, política y hasta un guiño a Felipe Camiroaga: Así fue la comentada rutina de Luis Slimming en el Festival de Las Condes

Luis Slimming marcó el peak de sintonía en la última jornada del Festival de Las Condes. Por si te lo perdiste, revisa acá su exitosa presentación.

Por Sebastian Contreras

También puedes ver en RadioActiva: Luis Slimming marcó el peak de sintonía: ¿Cómo le fue en rating a la segunda noche del Festival de Las Condes 2026?

Contenido patrocinado

VIDEOS RELACIONADOS

Lo Último