Reconocido cantante chileno alza la voz tras chiste de Luis Slimming en Festival de Las Condes: «Encontrarme con esto fue fuerte»

En la jornada de este sábado, el reconocido comediante nacional se presentó en el Festival de Las Condes 2026, con un show que tuvo una duración cercana a una hora.

En esta instancia, el humorista lanzó un chiste dedicado al cantante Leandro Martínez.

«Basta de contratar a esos cantantes tributo de gente que está viva. Has cachado esos: venga a ver el tributo de Leandro Martínez», lanzó. Además, añadió: «Leandro Martínez en su casa, sin pega, viendo esta w…».

Y a través de su cuenta de Instagram, el cantante nacional reaccionó a la talla y lanzó un inesperado mensaje,

Leandro Martínez reacciona a talla de Luis Slimming

Mediante su cuenta de Instagram, Leandro Martínez indicó: «Supe que este personaje estaría en el Festival de Las Condes. No lo conozco personalmente, lo vi en el Festival de Viña y considero que es un tremendo comediante».

«Cuando me disponía a verlo se cortó la luz, lo busqué por YouTube y comencé a ver su rutina hasta que llegué a esta parte y no pude seguir viéndolo. Honestamente, encuentro que esta es una falta de respeto a los años de trabajo. Encontrarme con esto fue fuerte», agregó el cantante.

En este sentido, Leandro Martínez sorprendió e indicó: «Pero la culpa no es de él, la culpa es de los productores que contratan dobles».

De este modo, el artista demostró que no se enojó con el chiste y que se tomó con humor la talla de Luis Slimming. «Cómo es posible que me dejen sin pega. Elijan el original. Y yo aquí, viendo cómo contratan dobles. ¿Tengo dobles yo? Los que dijo Slimming, toda la razón», mencionó.

«¡Una verdadera falta de respeto!¡No contraten dobles si aún vivimos los originales!», finalizó.

Vale señalar que la publicación de Leandro Martínez generó múltiples reacciones. En este sentido, muchos usuarios destacaron que se haya tomado el chiste con humor.

