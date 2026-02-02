«Siento que me estoy robando este premio»: Las inesperadas palabras de Juan Pablo López en los Premios Caleuche

Recientemente, el comediante Juan Pablo López se lució en los Premios Caleuche 2026 tras ganar en la categoría de «Mejor Comediante» debido a su presentación en la edición del año pasado en el Festival de Viña del Mar.

En este sentiido, el humorista dio mucho que hablar por las palabras que emitió tras recibir el el reconocimiento.

Las palabras de Juan Pablo López en los Premios Caleuche 2026

El humorista fue presentedo por Paloma Salas y reveló sentirse sorprendido por ganar el premio.

«Muchas gracias, no lo puedo creer, primera vez que gano algo», indicó Juan Pablo López, quien provocó risas en los presentes.

Además, el comediante expresó: «Yo quiero decirles algo: yo no soy actor, así que siento que me estoy robando este premio… soy ingeniero, pero fracasé como ingeniero, no sé si sirve eso para ganarme este premio».

En este sentido, Juan Pablo López mencionó que «fracasé como ingeniero y lo agradezco, porque eso me sirvió para hacer comedia. Hoy traté de venir vestido como actor, pero finalmente vine como oficinista, como contador».

Es importante mencionar que Paloma Salas recibió múltiles críticas en redes sociales por la rutina que realizó previo a la presentación de su colega.

Juan Pablo López haciendo reir más a la gente en 1 min que paloma López en 15 wn 😂😂 #PremiosCaleuche — mabe (@mabealvarez) February 2, 2026

