Reconocido actor nacional fue apuñalado tras violenta encerrona: «Me podía haber pasado algo mucho peor»

En la madrugada de este lunes, el actor Osvaldo Silva sufrió una encerrona en la comuna de Recoleta en una bencinera cuando volvía a su hogar desde los Premios Caleuche junto a su pareja Cecilia Cucurella.

Vale señalar que el intérprete puso resistencia y fue apuñalado en el brazo y la pierna.

Con respecto a su decisión de enfrentar a uno de los delincuentes, Osvaldo Silva indicó: «Me podía haber pasado algo mucho peor, pero está en mi ADN»

«Ahora vamos a hacer los trámites, mañana tengo grabación; mi vida sigue igual. Yo he pasado cuestiones peores», agregó.

Osvaldo Silva compartió duro descargo tras sufrir violenta encerrona

En conversación con el matinal de Chilevisión, «Contigo en la Mañana», el popular actor compartió un sincero descargo.

«Yo no le deseo a nadie una cosa así y encuentro un espanto, una falta de educación y sensibilidad, que la gente utilice políticamente lo que me acaba de pasar», señaló Osvaldo Silva.

«Le puse a una persona ‘qué manera de hablar pelotudeces’. Que tú seas de un lado o de otro, el hecho que te asalten, que te roben, que se te queme la casa o que se te inunde la casa no tiene nada que ver con lo que tú pienses políticamente», agregó.

En este sentido, Osvaldo Silva expresó: «La gente hoy es un espanto en los comentarios que ponen. Y yo lo hago ver, porque la verdad es que es muy doloroso. Eso me ha dolido más que lo que nos pasó en la madrugada».

Tras las palabras del actor, Julio César Rodríguez indicó: «Tenemos que curarnos de todo eso, hay una violencia inusual en redes sociales, una forma de atacar a las personas que no corresponde; desde los fans de algunos artistas hasta el tema político que a veces lo permea todo y una situación fortuita, que le pudo haber pasado a cualquier persona, la llevan a ese escenario».

