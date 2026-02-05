Destrozan a humorista que se presentará en Viña 2026: «Hace lo que quiere con las mamitas solteras como objetos sexuales»

Cada vez falta menos para el tan esperado Festival de Viña 2026 y recientemente, surgió una inesperada polémica que involucra a unos de los comediantes que estará en el evento.

El humorista en cuestión es Pastor Rocha, quien recibió duras críticas por parte del pastor evangélico Hugo Albornoz, quien manifestó su rechazo y hizo fuertes acusaciones.

Resulta que en el matinal de Chilevisión, Albornoz indicó que el popular comediante hace burla de lo sagrado.

«Nosotros creemos que él se burla, no solo de los pastores, sino del evangelio en general», indicó. Además, comentó que antes no había visto shows de estas características en el país.

Potentes acusaciones contra Pastor Rocha

El líder religiosos comentó que piensa que el humorista se burla de prácticas y creencias que ellos sienten sagradas.

«Jamás vamos a estar de acuerdo con que se haga chiste con lo sagrado. Él hace ver a los pastores como borrachos, caretas y envueltos en escándalos sexuales», indicó Hugo Albornoz.

Sin embargo, esto no fue todo. el pastor señaló: «Hace lo que quiere con las mamitas solteras como objetos sexuales. No hay tapujos ni horario, no le importa si hay niños presentes, todo su show es de doble sentido».

En esta instancia, el animador del matinal Julio César Rodríguez buscó relativizar los cuestionamientos, señalando que la comedia del Pastor Rocha se enfoca en comportamientos humanos más que en la fe. Sin embargo, Albornoz reafirmó su postura. Además, aseguró que hay registros en los que el comediante ironiza sobre Dios e incluso simula diálogos con Él, lo que a su juicio resulta ofensivo e inaceptable para la comunidad evangélica.

