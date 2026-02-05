Taylor Swift estrenará videoclip de “Opalite” que sólo estará disponible en Spotify y Apple Music: Esta es la razón detrás de la decisión

La cantante actual más influyente en la industria del pop, Taylor Swift, anunció a través de sus redes sociales el lanzamiento oficial del segundo videoclip de su álbum “The life of a showgirl” para la canción Opalite. Sin embargo, la sorpresa se la llevan los fans al saber que el video se estrenará primero en Spotify y Apple Music, teniendo a YouTube como última opción, donde el video llegará dos días después.

Tras cuatro meses de espera e inactividad, ya está programada la cuenta regresiva para el estreno de Opalite, el que estará disponible en las plataformas ya nombradas el 6 de febrero.

Luego del éxito de su álbum, que obtuvo el primer puesto de los discos más vendidos en Estados Unidos y que se mantuvo por 12 semanas consecutivas, la cantante busca obtener otro de sus tantos logros en los charts con una estrategia innovadora.

Las razones tras su decisión responden directamente a las cifras y cambios en la medición de los rankings musicales. YouTube habría anunciado modificaciones al respecto.

«Es oficial, ¡Opalite es el nuevo single de Taylor!», dice la cuenta de Instagram de la cantante.

El cambio en las plataformas

En diciembre, YouTube anunció que retirará sus datos de streaming de todas las listas de Billboard. La razón, porque la metodología de los rankings otorgará mayor peso a streams que provengan de suscripciones pagadas por sobre los gratuitos y con publicidad.

Es decir, que las reproducciones en plataformas como Apple Music o Spotify son más relevantes y tienen más peso para el conteo de visualizaciones.

Si YouTube entrega 1 visualización, las plataformas pagadas entregan 2 por una.

Incluso, Billboard considera nuevos lanzamientos cada viernes, motivo por el cual el estreno de Opalite fue fijado estratégicamente para el viernes 6 de febrero, con el fin de sumar más reproducciones e ingresar a la lista Billboard Hot 100.

Por primera vez, un videoclip musical será lanzado antes en las plataformas de streaming que en YouTube. Este hito podría dar inicio a nuevos cambios en la industria.

