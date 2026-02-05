Calor en la Región Metropolitana: Alejandro Sepúlveda adelantar altas temperaturas para este día de la semana
¡Calor en la Región Metropolitana! En la tarde de este jueves, el periodista especializado en meteorología de Mega entregó el pronóstico para Santiago. De este modo, dio a conocer cuál es día en el que se esperan temperaturas más altas durante lo que queda de semana.
