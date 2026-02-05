Revive la visita de Jimmy Aguila a RadioActiva: «Yo soy un amante del humor antiguo»
Este domingo, el humorista Jimmy Aguila estuvo presente en "El Portal del Web". Instancia, en la que conversó sobre diversos temas con José Luis Godoy. Entre ellas, de la actividad "Comedia con Arbolitex" que se realiza al aire libre, de las clases que hace de comedia que hace y mucho más.
